¿Por qué la gente cree que los huevos blancos son especiales?

Se encuentran en el mercadito de carpa frente a la iglesia de Las Mercedes. Según dijo el dependiente son mas caros que los otros porque, según, son "criollitos".

Sobre esa idea de la gente, IA Geminis señala:

Asociación con la pureza y limpieza: En muchas culturas, el color blanco se asocia con la pureza y la limpieza. Esta conexión visual puede llevar a la percepción de que los huevos blancos son "más limpios" o de mejor calidad.

A pesar de que la cáscara no afecta el sabor, algunas personas creen que los huevos blancos tienen un sabor más suave o menos intenso que los huevos de colores. Esta creencia es subjetiva y no está respaldada por la ciencia. Disponibilidad y precio: En muchos supermercados, los huevos blancos son más comunes y a menudo más baratos que los huevos de colores. Esta diferencia de precio no se debe a la calidad, sino a que las gallinas que ponen huevos blancos (como las Leghorn) son más pequeñas y se alimentan de manera más eficiente, lo que reduce los costos de producción.

¿De qué depende el color de la cáscara?

El color de la cáscara del huevo depende de la raza de la gallina. Por ejemplo, las gallinas Leghorn ponen huevos blancos, mientras que las Rhode Island Reds ponen huevos marrones. La genética es el único factor determinante del color de la cáscara. La nutrición, el ambiente o el cuidado de la gallina no influyen en el color de la cáscara, pero sí pueden afectar la calidad del huevo.

En resumen, los huevos blancos no son más especiales, puros o nutritivos que los huevos de otros colores. La única diferencia significativa es la raza de la gallina que los produce.