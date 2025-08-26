¿Sabes en cuáles paises del trópico se cultivan peras y manzanas?

Hemos consultado a la IA Geminis en cuáles paises del trópico se cultivan las peras y las manzanas y esto ha señalado:

Generalmente, las peras y las manzanas son cultivos de clima templado que requieren una cierta cantidad de "horas de frío" para florecer y producir frutos. Sin embargo, gracias al desarrollo de variedades específicas, es posible cultivarlas en zonas tropicales, especialmente en altitudes elevadas donde las temperaturas son más frías.

Algunos países tropicales donde se cultivan peras y manzanas en estas condiciones son:

Ecuador: Se han aclimatado manzanas en altitudes muy elevadas, donde a menudo dan cosechas dos veces al año.

Colombia: El cultivo de manzana y pera se da en zonas de clima frío en el altiplano andino, como en Boyacá.

México: Hay producción de pera en la región central de Veracruz, en sitios elevados.

Brasil: Es un importante productor de manzanas y peras.

Puerto Rico y Cuba: Aunque la producción es más experimental y de menor escala, se ha logrado cultivar variedades adaptadas a las condiciones tropicales en estos países.

En resumen, aunque no es su hábitat natural, la adaptación de variedades y el cultivo en zonas montañosas o de gran altitud dentro de los trópicos, permiten la producción de peras y manzanas en países como Ecuador, Colombia, México y Brasil, entre otros.

