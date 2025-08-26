Martes 26 de agosto de 2025
Curiosidades

¿Sabes en cuáles paises del trópico se cultivan peras y manzanas?

Hemos consultado a la IA Geminis en cuáles paises del trópico se cultivan las peras y las manzanas y esto…

Por Josue Carrillo

¿Sabes en cuáles paises del trópico se cultivan peras y manzanas?
¿Sabes en cuáles paises del trópico se cultivan peras y manzanas?
Hemos consultado a la IA Geminis en cuáles paises del trópico se cultivan las peras y las manzanas y esto ha señalado:

Generalmente, las peras y las manzanas son cultivos de clima templado que requieren una cierta cantidad de "horas de frío" para florecer y producir frutos. Sin embargo, gracias al desarrollo de variedades específicas, es posible cultivarlas en zonas tropicales, especialmente en altitudes elevadas donde las temperaturas son más frías.

Algunos países tropicales donde se cultivan peras y manzanas en estas condiciones son:

  • Ecuador: Se han aclimatado manzanas en altitudes muy elevadas, donde a menudo dan cosechas dos veces al año.
  • Colombia: El cultivo de manzana y pera se da en zonas de clima frío en el altiplano andino, como en Boyacá.
  • México: Hay producción de pera en la región central de Veracruz, en sitios elevados.
  • Brasil: Es un importante productor de manzanas y peras.
  • Puerto Rico y Cuba: Aunque la producción es más experimental y de menor escala, se ha logrado cultivar variedades adaptadas a las condiciones tropicales en estos países.

En resumen, aunque no es su hábitat natural, la adaptación de variedades y el cultivo en zonas montañosas o de gran altitud dentro de los trópicos, permiten la producción de peras y manzanas en países como Ecuador, Colombia, México y Brasil, entre otros.

Al Dia

María Antonieta de las Nieves, ‘La Chilindrina’, fue hospitalizada de emergencia

La actriz habría presentado una crisis de ansiedad por un problema neurológico de acuerdo con una fuente citada por una revista de espectáculos de circulación nacional.
Curiosidades

El hombre que mantuvo cautiva a su familia por 18 años para librarla de la maldad del mundo

Tanto la esposa como los hijos de Rafael Pérez Rodríguez eran sometidos a trabajo esclavo y maltrato físico y psicológico.
Curiosidades

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

La elección del color azul para la píldora de Viagra fue una decisión estratégica de marketing por parte de Pfizer,…
Curiosidades

A una niña colombiana le pusieron de nombre:  Chat Yipiti Bastidas Guerra

La periodista Wendys Pitre Ariza ha redactado esta noiticia para El Tiempo de Bogotá, veamos si no revientan la risa…

