Sabía que circulan seis millones de billetes de $1 que valen $150.000: Así puede reconocerlos

Hay seis millones de billetes de $1 que por ser impresos dos veces, pueden valer hasta 150 mil dólares.

Según el sitio especializado wealthynickel.com, el gobierno estadounidense ordenó en el 2013 la impresión de una tanda de billetes de $1 y en noviembre del 2014, la Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos pidió una tanda a la oficina de Washington DC.

Posteriormente, en julio del 2016, un pedido similar fue enviado a la oficina de Fort Worth, en Texas.

El resultado fue que estos billetes de $1 se imprimieron dos veces, con números de series duplicados.

Nadie detectó el error y los billetes, 12 millones de ellos, salieron a circulación. Esto quiere decir que existen unos 6.4 millones de pares de billetes con igual número de serie.

¿Cómo son estos billetes de $1?



1 – La serie, ubicada cerca del rostro de George Washington debe leerse “ Series 2013”.

2 – El billete debe tener un sello “B” de la Reserva Federal ubicado encima del número de serie.

3 – El número de serie debe terminar con una estrella y caer entre B00000001-B00250000 o B03200001-B09600000,

Es necesario tener en cuenta que para que tu billete tenga un valor, debe ser encontrado su duplicado, o sea, debe encontrarse el otro billete con el mismo número de serie.

Hasta el momento, han sido identificados nueve pares. En total, se han identificado unos 10,000 billetes de $1 con estas características, reseña Telemundo.

Noticia al Día/Telemundo