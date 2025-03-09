Viernes 19 de septiembre de 2025
Sabía que circulan seis millones de billetes de $1 que valen $150.000: Así puede reconocerlos

Ebillete debe tener un sello “B” de la Reserva Federal ubicado encima del número de serie

Por Ernestina García

Foto: billete de 1 dólar
Hay seis millones de billetes de $1 que por ser impresos dos veces, pueden valer hasta 150 mil dólares.

Según el sitio especializado wealthynickel.com, el gobierno estadounidense ordenó en el 2013 la impresión de una tanda de billetes de $1 y en noviembre del 2014, la Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos pidió una tanda a la oficina de Washington DC.

Posteriormente, en julio del 2016, un pedido similar fue enviado a la oficina de Fort Worth, en Texas.

El resultado fue que estos billetes de $1 se imprimieron dos veces, con números de series duplicados.

Nadie detectó el error y los billetes, 12 millones de ellos, salieron a circulación. Esto quiere decir que existen unos 6.4 millones de pares de billetes con igual número de serie.

¿Cómo son estos billetes de $1?


1 – La serie, ubicada cerca del rostro de George Washington debe leerse “ Series 2013”.

2 – El billete debe tener un sello “B” de la Reserva Federal ubicado encima del número de serie.

3 – El número de serie debe terminar con una estrella y caer entre B00000001-B00250000 o B03200001-B09600000,

Es necesario tener en cuenta que para que tu billete tenga un valor, debe ser encontrado su duplicado, o sea, debe encontrarse el otro billete con el mismo número de serie.

Hasta el momento, han sido identificados nueve pares. En total, se han identificado unos 10,000 billetes de $1 con estas características, reseña Telemundo.

Noticia al Día/Telemundo

Deportes

La fuerza del karate tradicional Shotokan escribió una nueva historia en el Zulia

Más de 150 atletas compartieron el tatami en un ambiente de respeto, disciplina y formación técnica, fortaleciendo el camino del karate-do Shotokan en el estado Zulia.
Curiosidades

Así nació la canción "Muñequita Linda" de María Grever: Una pieza entrañable y emotiva

A lo largo de su vida Grever llegó a componer cerca de más de 800 canciones tanto en inglés como en español.
Zulia

Enigmas y símbolos del número 8

El significado del número 8 en numerología está relacionado con la abundancia, pero también con el karma y el equilibrio espiritual
Curiosidades

Investigador revela detalles impactantes sobre el triángulo de las Bermudas

Un científico británico ha reavivado el debate sobre el Triángulo de las Bermudas al proponer una explicación científica para las…

