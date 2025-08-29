Video: La "muerta" que aparece de madrugada y tumba a los motorizados

Santa Teresa del Tuy.– Vecinos de Santa Teresa del Tuy reportaron nuevamente la aparición de “la muerta”, una figura espectral que, según denuncian, se manifiesta en horas de la noche y la madrugada en las vías del sector. Reseña Crónica Col.

La presencia de esta figura ha generado varios accidentes en la zona, especialmente de motorizados que aseguran perder el control al momento del avistamiento, según la citada fuente.

En el hecho más reciente, habitantes señalaron que quedaron evidencias, a través de un video, de la caída de un conductor, presuntamente tras el encuentro con la llamada aparición. Hasta ahora no se ha confirmado el estado de salud de la persona afectada.

Residentes del municipio piden a las autoridades investigar la situación, pues aseguran que los incidentes se repiten con frecuencia y generan temor entre quienes transitan de noche por esa vía.

