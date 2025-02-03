Daddy Yankee celebra un doble cumpleaños junto a su sobrina Mya Victoria

El reconocido cantante de reguetón, Daddy Yankee, compartió recientemente con sus seguidores la alegría de celebrar su cumpleaños junto al de su sobrina, Mya Victoria. En un mensaje lleno de emoción y gratitud, el artista expresó la bendición que significa para él esta coincidencia familiar.

"Hoy estoy de cumpleaños y también cumple mi sobrina ‘Mya Victoria’ la wonder woman de Tío. Son pocas las veces que dos familiares cumplen el mismo día. ¡La bendición es doble! La pasamos bien, junto a toda la familia. Gracias a todos por sus felicitaciones y buenos deseos. ¡Dios Los Bendiga a todos!", escribió Daddy Yankee en sus redes sociales.

La publicación estuvo acompañada de una fotografía donde se ve al cantante rodeado de su familia, incluyendo a su sobrina Mya Victoria, en un ambiente de celebración y alegría. La imagen rápidamente se llenó de comentarios y felicitaciones por parte de sus seguidores, quienes se unieron a la celebración de este doble cumpleaños.

Daddy Yankee es conocido por ser muy familiar y cercano a sus seres queridos, por lo que esta celebración doble no es sorpresa para sus seguidores. El cantante ha demostrado en repetidas ocasiones la importancia que le da a su familia y cómo siempre busca compartir momentos especiales con ellos.

Noticia al Día / Daddy Yankee en Ig