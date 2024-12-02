Daddy Yankee confirma que se divorcia de la madre de sus hijos

El reconocido cantante de reggaetón, Daddy Yankee, sorprendió a sus seguidores, este lunes 2 de diciembre, al confirmar su separación de Mireddys González, su esposa durante más de 20 años.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el intérprete de “Gasolina” expresó su tristeza por esta decisión, pero destacó su respeto por la decisión de su expareja.

“Después de más de dos décadas de matrimonio y luego de muchos meses de intentar salvar mi matrimonio, el cual compartimos mi esposa y yo, hoy mis abogados responden a la petición de divorcio recibida por parte de Mireddys”, afirmó Daddy Yankee en su mensaje. El cantante puertorriqueño enfatizó que su fe en Dios ha sido fundamental durante este difícil proceso.

La noticia del divorcio de una de las parejas más estables del mundo del espectáculo ha generado gran conmoción entre los fanáticos del artista.

Daddy Yankee y Mireddys González se conocieron en la adolescencia y tienen tres hijos en común. A lo largo de su relación, han sido considerados como un modelo de pareja sólida y unida.

En su comunicado, Daddy Yankee agradeció a sus seguidores por su apoyo y pidió respeto por su privacidad en este momento difícil. Asimismo, aseguró que su prioridad seguirá siendo el bienestar de sus hijos.

