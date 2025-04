Daddy Yankee habló sobre su depresión y cómo la terapia le cambió la vida

Time to Walk de Apple Fitness+ dedicó su nuevo episodio a Daddy Yankee, quien recientemente se acaba de divorciar de la Mireddys González, la madre de dos de sus hijos.

En la experiencia de audio en iPhone y Apple Watch, el cantante se confesó y habló de los sacrificios que ha vivido para llegar hasta la cima, compartió su lucha contra la depresión, cómo un héroe inesperado le salvó la vida y cómo un tiroteo casi fatal lo impulsó a dedicarse a la música a tiempo completo.

"Caminar por El Yunque, uno de mis lugares favoritos en Puerto Rico, me llena de energía y me recuerda de dónde vengo. En mi episodio de Time to Walk, hablo sobre los momentos que definieron mi viaje personal, desde una tragedia casi fatal hasta la construcción de una carrera contra todo pronóstico y la lucha contra la depresión, y cómo la fe, la familia y la perseverancia me ayudaron a seguir adelante”, dijo el intérprete de “Gasolina”, quien habló sin tapujos sobre el tiroteo casi fatal que acabó con sus sueños en el béisbol, pero lo llevó a volcar todo su esfuerzo en la música.

Y no solo eso, El Cangri reflexionó sobre su lucha contra la depresión, en el pico de su fama y cómo la terapia cambió su perspectiva y anima a todos a no sentirse avergonzados, a hablar sobre ello, a cuidar de sí mismos y a amarse a sí mismos.

Noticia al Día / People en Español