Daddy Yankee y Mireddys González quedan oficialmente divorciados

Tras meses de una intensa batalla legal, Daddy Yankee y Mireddys González han quedado oficialmente divorciados. Después de 30 años de matrimonio y dos hijos en común, el cantante y la empresaria han puesto punto final a su relación ante la ley.

De acuerdo con Despierta América, la expareja ha firmado su divorcio este martes 18 de febrero. La noticia se da unos días después de que se diera a conocer que Ramón Ayala Rodríguez, nombre real del cantante, y Mireddys González, llegaran a un acuerdo sobre las empresas que establecieron a lo largo de su matrimonio.

En ese sentido, el matutino de Hoy Día (Telemundo), dio a conocer que el proceso se habría realizado a través de una audiencia virtual; cada uno estando en las oficinas de sus respectivos abogados. Curiosamente, el divorcio de la pareja se da a casi un mes de que cumplieran 30 años de casados. La separación de la pareja fue todo menos amigable, pues en varias ocasiones se enfrentaron en los juzgados. Fue en diciembre de 2024 cuando ‘El Big Boss’ anunció su separación de Mireddys González, tras casi 30 años juntos.

En un breve comunicado, el intérprete de Gasolina dio a conocer la noticia. "Con el corazón lleno de respeto y honestidad, quiero compartir una noticia importante sobre mi vida personal. Después de más de dos décadas de matrimonio y luego de muchos meses de intentar salvar mi matrimonio, el cual compartimos mi esposa y yo, hoy mis abogados responden a la petición de divorcio recibida por parte de Mireddys".

"Mi fe en Cristo ha sido mi refugio en todo momento, y fue una guía constante mientras intentamos superar nuestras diferencias", se leía en el mensaje de Daddy Yankee. Sin ahondar en los motivos que llevaron a la madre de dos de sus tres hijos a tomar esa decisión, ‘El Cangri’ agregó: "Respeto la decisión de Mireddys y agradezco el tiempo que compartimos, lleno de bendiciones y valores, de amor y con una hermosa familia que seguirá siendo nuestra prioridad".

Tras ese anuncio, se vino una batalla legal entre ambos. Poco después, Daddy Yankee presentó una demanda contra González y su hermana, Ayeicha González Castellano, alegando retiros no autorizados por aproximadamente 100 millones de dólares de las cuentas corporativas de sus empresas, El Cartel Records y Los Cangris Inc. Aunque las transacciones no se concretaron, el artista buscaba proteger los activos de sus compañías y solicitó la remoción de ambas de sus roles ejecutivos.

En una audiencia en San Juan, Puerto Rico, ambas partes llegaron a un acuerdo que reinstauró a Daddy Yankee como presidente de las empresas y se establecieron restricciones financieras para garantizar la transparencia en futuras transacciones mayores a $100 mil.

Noticia al Día/Información de HOLA