Daniel Sarcos y El Moreno Michael se reencuentran y parodian a Juanga y Rocío Dúrcal

Un reencuentro cargado de nostalgia y humor protagonizaron Daniel Sarcos y El Moreno Michael, quienes volvieron a compartir escena tras años de haber hecho historia en la televisión venezolana. Esta vez, lo hicieron desde un vehículo, donde interpretaron de forma jocosa el tema El Destino, popularizado por Juan Gabriel y Rocío Dúrcal.

En el video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, se observa a Sarcos al volante mientras ambos cantan entre risas. El Moreno Michael, fiel a su estilo, aparece con un atuendo deportivo y una gorra mostaza, evocando su recordado personaje de “Juanga” del segmento El Precipicio, transmitido por Súper Sábado Sensacional.

La publicación, descrita como “un reencuentro sensacional”, despertó la emoción de miles de seguidores que recordaron con cariño la dupla que marcó una época en la televisión nacional. El clip no solo resalta su química intacta, sino también el cariño del público que los sigue acompañando a lo largo de los años.

Noticia al Día / Daniel Sarcos en Ig.