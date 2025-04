Daniela Navarro presentó a su prometido y futuro esposo, el piloto colombiano Jorge Campillo

La actriz venezolana, Daniela Navarro, contó a la revista, People en Español, sobre su actual relación y confesó que, sentada en un restaurante de comida venezolana de Miami en el 2009, vio pasar frente a ella a su príncipe azul.

“Estaba el actor Gonzalo García Vivanco y cuando lo vi entrar…”, rememora emocionada la actriz. “Yo dije en broma: ‘¡Qué bello! Él va a ser mi esposo’. Incluso le dije a Gonzalo: “Si tú no vas a ser así cuando tengas esa edad, yo no me caso’”.

Durante años, Navarro fue invisible para Campillo. El presidente de la compañía colombiana de vuelos privados, Searca, siempre la vio como la amiguita de su sobrina.

Fue hasta enero de este año, en una reunión con amigas en donde hacían una especie de resoluciones, que Navarro empezó a escribir en un papel, lo que deseaba gozar en su próxima pareja. En ese momento, cuál señal divina, su mejor amiga recibió un mensaje de su tío y ni lenta ni perezosa, la artista volvió a chasquear sobre su supuesto marido”

En la larga reseña de la entrevista, Daniella contó el momento en que le entregó el anillo: “Fuimos a un viaje a Portugal, mi marido es residente español también. Me llevó para Sintra, el castillo estuvo cerrado por incendios forestales, hizo un plan B y C. Entre incendios y castillos, me sacó el anillo. Yo no lo podía creer. No pude grabar, ni hacer fotos, nada, nada. Me quedé callada un buen rato porque en mi cabeza estaba pensando que tantos años lo llamé esposo y ahora lo será".

La boda es el 14 de diciembre. Se hará una boda civil en Miami, una boda más pequeñita. La boda religiosa y simbólica será en Medellín.

Noticia al Día / People en Español