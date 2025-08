De Venezuela a La Voz Argentina: El ascenso de Steffania Uttaro

Steffania Uttaro es una cantante y compositora venezolana (nacida en Valera, Trujillo) de 28 años que actualmente reside en Buenos Aires, Argentina.

Se dio a conocer por su destacada participación en la tercera temporada del programa La Voz Argentina (2021) transmitido por Telefe, y obteniendo el puesto de semifinalista de la mano de Ricardo Montaner.

Además de ser cantante, Steffania es Licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín de Maracaibo (fue La Voz URBE en 2014).

Uttaro ha cosechado grandes éxitos musicales durante estos años de carrera, como es el caso de ‘Volver’, ‘Partir’ y ‘Vengo’, donde deja claro su amor por Venezuela.

Steffania conversó con Noticia al Día y expresó cómo inició su amor por la música: "La música me encontró a mí, yo nunca busqué ser una cantante reconocida ni nada por el estilo, sin embargo; es muy bonito ver el apoyo de las personas que quiero".

Por su parte, dijo: "En mi vida diaria soy una chica común y corriente. Soy bastante introvertida y me gusta estar tranquila en mi casa viendo películas, pero siempre agradecida por todo lo bonito que me ha pasado. A todos los que sueñan con ser cantantes, hagan su camino y no se rindan, pero siempre valorando cada momento".

Además de su exitoso paso por La Voz Argentina, también grabó una canción con Simón (ex Caibo) llamada ‘Cuando uno está enamorado’ y fue telonera en el concierto de la también cantante venezolana Corina Smith.

El ascenso que ha tenido esta joven talentosa durante todos estos años es otra prueba de que para los soñadores el cielo es el límite.

