Viernes 05 de septiembre de 2025
Entretenimiento

Delgazzzy revela su camino musical, retos y sueños en entrevista exclusiva a NAD

El interprete compartió sus planes de cara al futuro, emociones y la promoción de su material musical

Por Pasante1

Delgazzzy estuvo de visita en NAD paara contar lo relacionado con su producción musical. Foto: Franyer García.
En una amena charla con el equipo reporteril de Noticia al Día, Delgazzzy, un cantante de género urbano que se autodenomina "La Triple Zeta", este viernes cinco de septiembre compartió detalles sobre su carrera, desafíos y sus planes a futuro en el mundo de la música.

Sobre la promoción de su material discográfico, declaró que usa las redes sociales y a sus amigos más cercanos para difundir su contenido musical.

"Ahorita uso todas las redes sociales. De verdad, les paso mis canciones a mis amigos y amigas para que las compartan. Eso hace que los algoritmos se activen y más personas vean mi contenido, así se va difundiendo y tengo más fans y público".

Respecto a su experiencia musical, el cantante no ocultó las dificultades que ha enfrentado, detallando que debido a la presión que significa tener una carrera artística, pasó por momentos duros, sufriendo de ansiedad, angustia, depresión e incertidumbre, haciendo frente a las adversidades y a las criticas. Por ello, siente orgullo de llegar hasta donde está ahora, sintiendo buenas sensaciones.

Delgazzzy también habló de su vida personal y cómo el apoyo dentro de ello ha sido crucial para su bienestar, manifestando que se siente agradecido a Dios por las expectativas de familiares, amigos y seres queridos que lo alientan a seguir incursionando dentro del mundo musical, expresando su felicidad por sus proyectos musicales.

En cuanto a sus influencias, el artista aclaró que prefiere no dejar que otros músicos impacten directamente su estilo: "No me guio de otros artistas. Claro, crecí escuchando música urbana latina, pero ahora solo escucho mis propias canciones para no parecerme a nadie y conservar mi originalidad".

Sobre el contenido y género de sus temas, Delgazzzy señaló que sus canciones involucran letras románticas e incluyen sonidos y géneros como baladas, merengue, reggaetón y urbano latino.

Mirando hacia adelante, sus planes de cara al futuro están claros y ambiciosos: "Quiero seguir expandiendo mi música, tener más protagonismo en la escena, hacer discos de estudio y colaboraciones con otros artistas".

Finalmente, a sus seguidores les dejó un mensaje lleno de energía y motivación: "Sé que vamos a lograr muchísimas cosas. A todos los que me ven, lo vamos a lograr El Triple Zeta".

Así se presenta Delgazzzy, un joven artista con un camino propio, enfrentando retos y mirando siempre más alto en su carrera musical.

Noticia al Dia/ Jesús Fernández Pasante

Fotografías: Franyer García

