Diosa Canales pide que metan a un venezolano en La Casa de Alofoke “para poner en cintura a los creídos"

La vedette venezolana Diosa Canales, actual participante del reality dominicano La Casa de Alofoke 2, generó revuelo en redes sociales tras sugerir que se incluya a otro venezolano en el programa “para poner en cintura a los creídos”.

La declaración fue emitida durante una conversación informal dentro de la casa, en medio de tensiones con otros participantes. Canales, conocida por su carácter frontal y estilo provocador, expresó que “hace falta otro venezolano aquí que venga con fuerza, para poner orden y poner en cintura a los que se creen mucho”.

La artista, quien ingresó al reality el pasado 20 de octubre, fue una figura más comentada del programa, tanto por sus presentaciones como por sus enfrentamientos con otros concursantes, especialmente con la influencer dominicana La Gigi.

La Casa de Alofoke 2, creada por el empresario Santiago Matías, reúne a más de 20 personalidades de distintos países en una competencia por un premio de 4 millones de pesos dominicanos.

Noticia al Día