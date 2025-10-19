Diosa Canales se convierte en la nueva integrante de La Casa de Alofoke 2

La cantante, actriz, modelo y vedette venezolana, Dioshaily Rosfer Canales Gil, más conocida en el ámbito artístico como Diosa Canales, fue confirmada como una de las integrantes de la segunda temporada del reality show La Casa de Alofoke.

Ampliamente conocida en Venezuela, Colombia y otros países de la región, Canales se suma a la presencia internacional dentro del reality show, demostrando el impacto mediático que tiene el proyecto dentro y fuera de la República Dominicana.

Con su entrada a La Casa de Alofoke 2, Diosa busca continuar su proyección internacional, aprovechando el gran auge que tiene el exitoso proyecto a nivel mediático para mostrar un lado diferente que pocos conocen.

La artista, quien actualmente reside en Medellín, ha asegurado su interés en incursionar en la política y convertirse en la presidenta de su país (Venezuela), mostrando un lado más humano y solidario, donde su vida artística pueda unificarse con su activismo.

La Casa de Alofoke en su segunda temporada se estrena este 20 de octubre en el canal de YouTube de Alofoke Radio Show.

