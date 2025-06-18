Martes 23 de septiembre de 2025
Diosa paralizó Copacabana

Algunos medios locales la describieron como “un fenómeno mediático que desbordó espontaneidad y magnetismo”

Por Andrea Guerrero

La vedette venezolana Diosa Canales sorprendió a locales y turistas al aparecer en la famosa playa de Copacabana, generando revuelo entre curiosos y fanáticos que no dudaron en capturar el momento.

La artista, reconocida por su estilo provocador y presencia escénica, protagonizó una sesión fotográfica improvisada que atrajo la atención de transeúntes y encendió las redes sociales con imágenes y videos difundidos por los presentes.

Aunque no se trató de un evento oficial, la aparición de Canales se volvió viral en pocas horas, con etiquetas como #DiosaEnRío y #CopacabanaParalizada marcando tendencia. Algunos medios locales la describieron como “un fenómeno mediático que desbordó espontaneidad y magnetismo”.

La también cantante y actriz no ofreció declaraciones formales, pero publicó en sus redes una frase breve: “Siempre auténtica. Siempre libre”.

