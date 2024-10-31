Lunes 18 de agosto de 2025
Disney adquirió derechos de la gala de los Grammy

La plataforma Disney adquirió los derechos de emisión de la entrega anual de los premios Grammy, que durante más de…

Por Ernestina García

Disney adquirió derechos de la gala de los Grammy
Foto: Disney adquirió derechos de la gala de los Grammy
La plataforma Disney adquirió los derechos de emisión de la entrega anual de los premios Grammy, que durante más de 50 años se han retrasmitido por el canal estadounidense CBS, anunció este miércoles 30 de octubre el diario especializado Deadline.

El conglomerado de medios de comunicación ha formalizado la firma de un acuerdo para emitir durante los próximos diez años la gala de los Grammy, cuya próxima edición tendrá lugar el 2 de febrero.

De este modo, la ceremonia anual que distingue a los artistas de la industria musical podrá verse en EE UU en los canales ABC, Hulu y Disney+ a partir de 2027 y hasta 2036.

CBS conserva sus derechos de emisión hasta 2026, fecha en la que concluye el acuerdo firmado hace 10 años y con el que ha batido el récord de longevidad entre una entrega de premios y una cadena.

El paso con Disney supone una gran pérdida para esta cadena estadounidense, que forma parte del gigante mediático Paramount Global.

Este último recientemente se fusionó con Skydance para reflotar una empresa lastrada por desafíos financieros causados por el auge de los contenidos y las plataformas en línea y la disminución de la audiencia en la televisión tradicional.

Noticia al Día/ Deadline.

Al Dia

Yury Beja será la primera mujer con discapacidad visual en el Maratón Internacional de Medellín

La criolla será la primera mujer venezolana en participar en el maratón internacional de Medellín
Entretenimiento

La Niña Roa lanza “La Dama de Hierro”: una catarsis musical que honra a las mujeres que aman desde el dolor

“La Dama de Hierro” ya está disponible en todas las plataformas digitales
Entretenimiento

Los 75 bien cumplidos de la princesa Ana

La princesa Ana de Inglaterra, hermana de Carlos III, cumple este viernes 15 de agosto 75 años, una edad a…
Cultura

El cuatrista zuliano Jorge Polanco celebra 40 años de trayectoria artística con el lanzamiento de varios discos y una próxima gira en Venezuela

Fiel a sus raíces, Polanco recientemente llegó al Zulia luego de estar 10 años en el exterior, tiempo que aprovechó para seguir proyectando el folclor venezolano con presentaciones en varios continentes y radicarse en Miami (EEUU). Su talento innato y la destreza con la que domina el instrumento, lo han convertido en uno de los músicos más destacados de Latinoamérica.

