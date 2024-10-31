Disney adquirió derechos de la gala de los Grammy

La plataforma Disney adquirió los derechos de emisión de la entrega anual de los premios Grammy, que durante más de 50 años se han retrasmitido por el canal estadounidense CBS, anunció este miércoles 30 de octubre el diario especializado Deadline.

Lee también:Estos son los artistas confirmados para actuar en los Latin Grammy

El conglomerado de medios de comunicación ha formalizado la firma de un acuerdo para emitir durante los próximos diez años la gala de los Grammy, cuya próxima edición tendrá lugar el 2 de febrero.

De este modo, la ceremonia anual que distingue a los artistas de la industria musical podrá verse en EE UU en los canales ABC, Hulu y Disney+ a partir de 2027 y hasta 2036.

CBS conserva sus derechos de emisión hasta 2026, fecha en la que concluye el acuerdo firmado hace 10 años y con el que ha batido el récord de longevidad entre una entrega de premios y una cadena.

El paso con Disney supone una gran pérdida para esta cadena estadounidense, que forma parte del gigante mediático Paramount Global.

Este último recientemente se fusionó con Skydance para reflotar una empresa lastrada por desafíos financieros causados por el auge de los contenidos y las plataformas en línea y la disminución de la audiencia en la televisión tradicional.

Noticia al Día/ Deadline.