Don Omar celebró un año libre de cáncer con un mensaje de gratitud

Con un mensaje lleno de gratitud, Don Omar anunció este martes que se cumple un año desde que fue declarado libre de cáncer. A través de una publicación en Instagram, el artista puertorriqueño conmemoró la fecha con una selfie y palabras que conmueven.
"Gracias, Dios, por avisar a tiempo. Esta foto va por los que sobrevivimos, por los que siguen peleando y por los que se fueron luchando".
El mensaje fue recibido con una oleada de cariño por parte de sus fans y colegas de la música urbana, quienes a lo largo del último año lo han apoyado sin saber, en muchos casos, por lo que estaba atravesando.
Fue en junio de 2024 cuando el intérprete de Pobre Diabla reveló que había sido diagnosticado con cáncer de riñón. La noticia llegó poco después de que se sometiera con éxito a una cirugía para extirpar un tumor localizado en su riñón izquierdo.
Durante meses, Don Omar optó por mantener el proceso en privado, protegiendo a su familia y enfocándose en su recuperación. Posteriormente, explicó que no se trataba de ocultar lo que vivía, sino de no permitir que su enfermedad definiera su día a día.
En entrevistas posteriores, relató cómo notó los primeros síntomas: debilidad, fatiga, y una sensación constante de malestar. "Pensé que era deshidratación", confesó. Fue después de un concierto en Miami cuando su cuerpo colapsó y acudió al médico, donde se le detectó el tumor.
"Yo sentí frío por dentro porque dije: ´Yo tengo cáncer´", recordó el artista de 46 años en una conversación con Lili Estefan. Aunque no le temía a la muerte, admitió que sí lo asustaba la idea de vivir enfermo y sin calidad de vida.