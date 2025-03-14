Don Omar habló su estrecha amistad con Tego Calderón

En una reciente entrevista con la revista GQ, el ícono del reguetón, Don Omar, abrió su corazón para compartir una historia de profunda amistad y lealtad con su colega y leyenda del género, Tego Calderón.

La revelación, que ha conmovido a fans y colegas por igual, destaca un momento crucial en la vida de Don Omar, mucho antes de que ambos alcanzaran el estatus de leyendas en la música urbana.

Don Omar relató que, en un período particularmente difícil, enfrentando un complejo caso legal que amenazaba con llevarlo a prisión por 15 años, Tego Calderón demostró un gesto de lealtad que nunca olvidará. Sin previo aviso, y sin que nadie se lo pidiera, Tego se presentó solo en la corte para apoyar a su amigo.

"Tego llegó solo a la corte, sin que nadie lo llamara", recordó Don Omar, enfatizando la inquebrantable solidaridad de su colega.

Aunque en aquel entonces la idea de colaborar musicalmente no estaba en sus planes, la fuerte conexión entre ambos artistas eventualmente florecería en uno de los himnos más icónicos del reguetón: "Bandoleros". Esta canción, más que un éxito musical, se ha convertido en un símbolo de la camaradería y el respeto mutuo que existe entre Don Omar y Tego Calderón.

La revelación de Don Omar no solo ha ofrecido una mirada íntima a la relación entre dos de los pilares del reguetón, sino que también ha recordado al público la importancia de la lealtad y el apoyo en los momentos más desafiantes.

Noticia al Día /