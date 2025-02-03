Dudamel dirige un concierto en España a favor de los afectados de la gran riada de octubre

El venezolano Gustavo Dudamel dirigió este lunes a varias orquestas locales en un concierto extraordinario y solidario a favor de las sociedades musicales y personas afectadas por la gran riada del 29 de octubre pasado en la provincia española de Valencia, donde causó al menos 224 muertos y pérdidas multimillonarias.

La audición en Valencia estuvo compuesta por ‘Albares’, un concierto para fiscorno del también venezolano Pacho Flores, interpretado por el propio artista, y la Sinfonía nº 2 ‘Resurrección’ de Mahler, y contó con la participación de la solista francoestadounidense Sandra Hamaoui (soprano) y la neerlandesa Eva Kroon (mezzosoprano).

Asistieron al concierto la reina Sofía, madre de Felipe VI; la alcaldesa de la ciudad de Valencia, María José Catalá, alcaldes de las localidades arrasadas por las lluvias torrenciales y autoridades regionales.

Durante la presentación, el pasado 16 de enero, Flores dijo que tiene una motivación personal con Valencia porque la primera vez que viajó a España, en 1998, entró por esta ciudad, y su mujer y su hijo son valencianos.

Cuando se enteró de la tragedia, pensó que había que hacer algo y llamó a Dudamel, quien aceptó enseguida.

El compositor y director acaba de recibir dos Grammy a la mejor actuación orquestal y al mejor compendio clásico por ‘Ortiz: Revolución Diamantina’ en la 67º edición de estos premios, celebrada en Los Ángeles (EE.UU.).

Durante el ensayo previo, Dudamel conversó con jóvenes alumnos de varios conservatorios superiores valencianos.

Y este domingo, visitó una de las pedanías de Valencia afectadas por el temporal, asistió a un concierto extraordinario en el que participaron 150 intérpretes de varias sociedades y agrupaciones musicales damnificadas, y destacó el poder "transformador" de la música.

El fuerte temporal del 29 de octubre de 2023 causó 224 muertos en poblaciones de la provincia de Valencia, donde tres personas siguen desaparecidas, y ocho en otras partes de España.

Noticia al Día / EFE