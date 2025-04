Dudamel y Aguilera rinden homenaje a bomberos en concierto en Hollywood Bowl

El reconocido director de orquesta venezolano, Gustavo Dudamel, y la estrella pop Christina Aguilera, unieron sus talentos con la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil) en un concierto conmovedor en el icónico Hollywood Bowl. El evento sirvió como un tributo a los valientes bomberos y socorristas que prestaron auxilio a las comunidades devastadas por los incendios forestales que azotaron Los Ángeles en enero.

El concierto, transmitido en vivo, buscó crear un espacio de apoyo y fortaleza para las comunidades de Altadena, Pacific Palisades y Malibu, que sufrieron la pérdida de hogares y vidas a causa de los incendios. La noche comenzó con una emotiva interpretación del himno nacional por parte de la banda de Palisades Charter High School, una escuela que también se vio afectada por la tragedia.

A lo largo de la velada, Christina Aguilera cautivó al público con interpretaciones de sus éxitos "At Last" y "Beautiful", mientras que el célebre violonchelista Yo-Yo Ma sorprendió a los asistentes con una participación especial. El pianista Gerald Clayton, nominado al Grammy, deleitó con sus "Variaciones sobre ‘I Got Rhythm’ de Gershwin".

La Filarmónica de Los Ángeles, bajo la batuta de Dudamel, ofreció un repertorio diverso que incluyó obras de Mahler, Gershwin y Gabriela Ortiz, así como icónicas bandas sonoras de John Williams, como temas de "Star Wars", "Harry Potter" y "Superman".

