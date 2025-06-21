Jueves 25 de septiembre de 2025
Al Dia

Dueño de discoteca Jet Set donde murieron 236 personas paga fianza y sale libre

La tragedia ocurrió durante un concierto del merenguero Rubby Pérez, quien murió junto a uno de los músicos de su orquesta

Por María Briceño

Dueño de discoteca Jet Set donde murieron 236 personas paga fianza y sale libre
Foto: agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El empresario dominicano Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, fue liberado este viernes 20 de junio, luego de pagar una fianza de 50 millones de pesos (unos 850.000 dólares). El Ministerio Público lo acusa de homicidio involuntario, tras el desplome del techo del local ocurrido el 8 de abril, que provocó 236 muertes y más de 180 heridos.

Espaillat salió del Palacio de Justicia de Santo Domingo sin emitir declaraciones. También quedó en libertad su hermana Maribel Espaillat, implicada en el caso. Ambos deben presentarse de forma periódica ante la Fiscalía y tienen prohibido salir del país.

El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva de 18 meses para Antonio y arresto domiciliario para Maribel. La institución ya anunció que apelará la decisión del tribunal que dictó la fianza durante la madrugada del jueves.

La tragedia ocurrió durante un concierto del merenguero Rubby Pérez, quien murió junto a uno de los músicos de su orquesta. Cientos de personas estaban presentes cuando el techo de la discoteca colapsó.

Según la investigación oficial, Jet Set operó por años sin el mantenimiento estructural necesario, lo cual puso en peligro constante a clientes y trabajadores. El Ministerio Público documentó una grave negligencia sistemática en las instalaciones.

El abogado Ángel Lockward, que representa a varias familias de víctimas, criticó duramente la resolución judicial. “Ha sido una decisión triste, para no decir horrible. El tribunal usó su poder discrecional de la manera más negativa para las víctimas”, expresó.

Decenas de familiares de los fallecidos y sobrevivientes han presentado acciones legales contra los responsables. La discoteca, uno de los centros más emblemáticos de la vida nocturna en Santo Domingo, atría a personas de todas las clases sociales.

Lee también: Venezolano relata como logró salir de la discoteca Jet Set

Noticia al Día con información de CRN Noticias

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Presidente Maduro activa simulacro nacional de desastres natural y ordena despliegue de seguridad

Presidente Maduro activa simulacro nacional de desastres natural y ordena despliegue de seguridad

En el Zulia no se habla de otra cosa que de los temblores

En el Zulia no se habla de otra cosa que de los temblores

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un

Hallaron 61 bolsas con restos humanos en un "cementerio clandestino" en México

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

José Gregorio Hernández: su legado científico aún late en Venezuela

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Uefa analiza posible suspensión a Israel para competiciones internacionales

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

Fifa presenta las mascotas oficiales del Mundial 2026

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

La herencia de Michael Jackson bajo asedio legal

Y ahora un Halo Solar

Y ahora un Halo Solar

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Desde hace 100 años la Tierra no se actualiza en temblores

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Puerto Rico será sede de Miss Universo 2026

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 25 de septiembre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 25 de septiembre de 2025

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Reportan explosión en una estación del Metro de Caracas

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

¡Más fuerte! Otro temblor sacude a Maracaibo

Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes fuera del Hospital Universitario de Maracaibo

Los invadió el susto: Familiares sacaron a sus pacientes fuera del Hospital Universitario de Maracaibo

Nuevo temblor en Bachaquero

Nuevo temblor en Bachaquero

Funvisis aclara que no es posible predecir sismos y alerta sobre rumores falsos

Funvisis aclara que no es posible predecir sismos y alerta sobre rumores falsos

Colombia aclara que el sismo no generará tsunami en el Caribe, también aplica para Venezuela

Colombia aclara que el sismo no generará tsunami en el Caribe, también aplica para Venezuela

Noticias Relacionadas

Zulia

Cae parte de la cruz de la Capilla Santa Teresita del Niño Jesús en Maracaibo tras sismos

Tras los sismos registrados en la región zuliana la tarde de este miércoles 24 y la madrugada del jueves 25…
Tecnología

Corpoelec estrena portal web para fortalecer conexión con usuarios

El novedoso y dinámico portal web incorpora funcionalidades avanzadas y adaptables a todos los dispositivos móviles y PC

Viral

Los vasos de aluminio no fallan: El venezolano y sus ocurrencias ante los sismos registrados en el país

Un video muestra esta "alarma criolla"

Zulia

Maracaibo se alista para mostrar al mundo el poder del carbón venezolano

Este evento realizado por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico. Del 28 al 30 de octubre

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025