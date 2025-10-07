DY regresa a los escenarios: estrenará nuevo sencillo en los Billboard Latinos 2025

Tras dos años de pausa artística, el cantante puertorriqueño Daddy Yankee —ahora identificado como DY— anunció su retorno a la música con una presentación especial en los Premios Billboard de la Música Latina 2025.

El ícono del reguetón será uno de los protagonistas de la gala, donde no solo ofrecerá una actuación en vivo, sino que también presentará su nuevo tema titulado Sonríele. El sencillo será parte de un próximo álbum que marcará una nueva etapa en su trayectoria musical.

La cadena Telemundo, organizadora del evento, confirmó la participación del artista y adelantó que su presentación será “inolvidable”. El show tendrá lugar el 23 de octubre en el James L. Knight Center de Miami.

Durante el programa La Mesa Caliente, se destacó la relevancia del regreso de DY: “Aquí está el grande del reguetón. DY estrenará su nuevo álbum y su nuevo sencillo, Sonríele. ¡No se lo pueden perder!”, señalaron los conductores, generando gran expectativa entre sus seguidores.

El retorno del artista coincide con un reconocimiento internacional por su labor social. DY fue galardonado recientemente en Mónaco con el Global Gift Humanitarian Award, distinción que resalta el trabajo de su fundación Daddy’s House, dedicada desde hace más de 20 años al apoyo de comunidades vulnerables.

Al recibir el premio, DY dedicó el honor a quienes han acompañado su misión: “Este reconocimiento pertenece a todas las mujeres, voluntarios y niños que han creído en nuestra misión. Su sonrisa es mi mayor recompensa”.

La edición 2025 de los Premios Billboard Latinos reunirá a destacados exponentes de la música, entre ellos Abraham Mateo, Grupo Frontera, Angel López, Arthur Hanlon y Kapo, consolidándose como una de las noches más esperadas del año para la industria musical.

La ceremonia será transmitida en vivo el 23 de octubre desde Miami.

Noticia al Día / EFE