Sábado 09 de agosto de 2025
Eduardo Serrano, el eterno galán de las telenovelas: Un repaso por sus melodramas

Ha sido protagonistas en más de 60 producciones

Por María Briceño

Eduardo Serrano, el eterno galán de las telenovelas: Un repaso por sus melodramas
Foto: agencia
El primer actor venezolano Eduardo Serrano, ícono de la televisión nacional y galán de innumerables telenovelas, atraviesa uno de los momentos más duros de su vida.

Eduardo Serrano ha sido protagonista de más de 60 producciones dramáticas, entre ellas Las Amazonas, La mujer perfecta, Juana la virgen y El rostro de la venganza. Su carrera se extendió también a Estados Unidos, donde trabajó con Telemundo y otras casas productoras.

Inició su carrera a los 14 años, tras abandonar sus estudios para comenzar con la actuación. A mitad de 1980 trabajó en cine. Su debut fue en el teatro de la Universidad Central de Venezuela mientras trabajaba como recepcionista. En la década de 1960 se destaca como actor de doblaje, prestando su voz en español a múltiples y notorios filmes, compartiendo trabajo con actores como Bienvenido Roca, Carlos Omaña y Framk Maneiro; Su carrera como actor de doblaje se detuvo cuando el doblaje desapareció de Caracas a falta de clientes.

En televisión comienza con 23 años en 1965, trabajando al mismo tiempo en dos novelas: La criada malcriada y La tirana. Conocido por la telenovela Las Amazonas.

En 1968 se casó con la actriz Carmen Julia Álvarez, hasta 1975. En 1978 con la actriz y cantante Mirtha Pérez, y en 1995 con Haidy Velázquez. Es padre de tres hijos; Leonardo Andrés, Miguel Eduardo y de la actriz Magaly Serrano, además tiene un nieto llamado Víctor Andrés. Actualmente, reside tanto en Miami, Estados Unidos como en Caracas, Venezuela.

Diagnóstico de cáncer

El actor fue diagnosticado hace un mes con cáncer de células pequeñas en el pulmón, con metástasis en el cerebro, además de un tumor en la vejiga, lo que lo ha llevado a someterse a procedimientos médicos complejos como una nefrostomía, según informó su hija, Magaly Serrano.

A través de un video, su hija explicó este duro momento que atraviesa su padre y aprovechó para hacer un llamado a la solidaridad de los venezolanos, para colaborar con los gastos médicos que incluyen quimioterapias, cuidados especiales en casa y atención profesional.

La próxima sesión de quimioterapia está prevista para el 20 de agosto, y la familia necesita reunir fondos con urgencia.

@mitalukic0 Eduardo Serrano 👉 @serranoaeduardo 💖 Manuel Sosa en la telenovela "Natalia del mar", Venevision año 2011 #eduardoserrano #manuelsosa #telenovela #nataliadelmar #venevision #orgullovenezolano #venezuela #venezuela🇻🇪 ♬ original sound – Dimitrije Lukic

Lee también: Eduardo Serrano lucha contra el cáncer

Temas:

