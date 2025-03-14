El actor de "Mi Gorda Bella" Juan Pablo Raba aseguró estar bien tras ser hospitalizado en una clínica en Bogotá

El actor colombiano conocido Juan Pablo Raba, de 48 años, dio un susto a su familia después de padecer una embolia de aire, durante un tratamiento médico rutinario llamado terapia de ozono.

La situación ocurrió el pasado 6 de marzo y el artista tuvo que ser hospitalizado de emergencia en Bogotá.

Raba, tras salir de la clínica, anunció a través de historias de Instagram este domingo 9 que ya se encuentra bien y en casa, y que próximamente volverá a retomar sus shows.

Por su parte, la esposa del actor, la también actriz y presentadora Mónica Fonseca, explicó a la revista Vea que Raba se estaba sometiendo a una terapia habitual, pero se produjo una complicación delicada, que afortunadamente no pasó de un mal trago.

“Algo pasó y sufrió una embolia de aire, lo que le causó otras complicaciones”, señaló Fonseca. El buen físico del actor, así como su calma y la intervención médica urgente, permitieron que esté más recuperado, en casa y fuera de peligro.

¿Qué es una embolia de aire?

La embolia de aire, también conocida como embolia gaseosa, ocurre cuando burbujas de gas ingresan al torrente sanguíneo, bloqueando el flujo en las arterias o venas.

Según el portal Manual MSD, esta condición puede afectar órganos vitales como el cerebro, el corazón o los pulmones, y en casos graves, puede ser potencialmente mortal.

El tratamiento para una embolia de aire incluye la administración de oxígeno al 100 % y, en casos más severos, terapia de recompresión.

Entre los síntomas más comunes de una embolia de aire se encuentran dificultad para respirar, dolor en el pecho, mareos, confusión, pérdida de conciencia y, en casos extremos, convulsiones. La rapidez en la atención médica es crucial para evitar complicaciones mayores.

