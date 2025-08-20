El Almacén de mi Abuelita comparte el amor hermoso de El Otro Libro

Israel Antonio Colina escribió su libro de crónicas falconianas, “El Almacén de mi Abuelita” y el próximo jueves estará presentándolo, aquí en Maracaibo, en la Librería del Sur “Berta Vega” (avenida Padilla, diagonal al Parque Urdaneta), junto con el de Yariza Rincón, “El Otro Libro”, a las tres en punto de la tarde. Entrada libre.

En realidad será una preciosa tarde donde reinará el amor: el maestro Colina también ha dispuesto la ceremonia de presentación como un homenaje a su finada excompañera, Yariza Rincón, cuyo poemario, “El Otro Libro”, acompaña esta doble entrega literaria. Un acto donde participarán sus hijos, Gustavo e Israel Colina Vargas.

El maestro poeta, Gabriel Jiménez Emán, prologa El Otro Libro, donde define a la poeta marabina Yariza Rincón (1953-2024), como “De una personalidad suave y sencilla”, en cuya obra poética resalta sendos títulos: “La mujer caballo”, de 2004 y “Tango y bahía”, de 2019, una “tentativa por expresar los tersos misterios de su otredad y sus luminosos conflictos”.

Rubén Darío, Tinoco, prologa El Almacén de mi abuelita, donde Israel Antonio Colina, con “ afectuoso sentido vital atempera los episodios anímicos de la gente, para hacerlos más dóciles y divertidos”. Un cronista hecho a la medida de su pueblo.



Por Alexis Blanco

Noticia al Día