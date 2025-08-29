Viernes 29 de agosto de 2025
“El Conjuro 4: Últimos Ritos” llega en 2025 para despedir a los Warren con su caso más aterrador

La saga de terror más exitosa de la última década anuncia su capítulo final, protagonizado por Vera Farmiga y Patrick Wilson, que enfrentan un oscuro desenlace.

Por Hannabelle Urdaneta

Foto: Agencia
El universo de terror más exitoso de la última década se prepara para despedirse. El Conjuro 4: Últimos Ritos, la última entrega de la saga principal, llegará a los cines de Latinoamérica el 4 de septiembre de 2025, marcando el cierre definitivo de las investigaciones paranormales de los Warren en la gran pantalla.

Un equipo de ensueño para un final memorable

El director Michael Chaves, quien ya estuvo a cargo de El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo, vuelve a liderar esta producción. El guion es obra de Ian Goldberg, Richard Naing y David Leslie Johnson-McGoldrick, con una historia original de Johnson-McGoldrick y James Wan, el creador de la saga. La película cuenta con la producción de Wan y Peter Safran, garantizando que el cierre de la franquicia esté en las mejores manos.

El último caso de los Warren

En esta entrega, los famosos investigadores paranormales se enfrentarán a su caso más oscuro en la pantalla grande. Aunque la trama se mantiene en secreto, las especulaciones sugieren que la película podría abordar el caso de The Smurl Haunting, un expediente muy conocido de los años 80 que involucró a la familia Smurl, quienes reportaron fenómenos paranormales durante 15 años. El reparto también incluye a Mia Tomlinson como Judy Warren y Ben Hardy como Tony Spera, junto a otros actores de la franquicia.

Un legado que ha dejado huella

Desde su primera entrega en 2013, la saga de El conjuro se ha ganado a millones de fans en todo el mundo, recaudando más de 2 mil millones de dólares en taquilla global y dando origen a exitosos spin-offs como Annabelle y La monja. Su éxito se debe a su habilidad para crear una atmósfera opresiva y desarrollar personajes complejos, diferenciándose de otras películas del género.

Para aquellos que deseen revivir toda la historia antes del estreno, todas las películas de la franquicia están disponibles en HBO Max. El orden cronológico recomendado para verlas es el siguiente:

  • La monja (1952)
  • Annabelle 2: la creación (1955)
  • La monja 2 (1956)
  • Annabelle (1967)
  • El conjuro (1971)
  • Annabelle 3: viene a casa (1972)
  • La maldición de la llorona (1973)
  • El conjuro 2 (1976-1977)
  • El conjuro 3: el diablo me obligó a hacerlo (1981)

El estreno de El Conjuro 4: Últimos Ritos había sido esperado con ansias por los fanáticos, especialmente tras el retraso provocado por la huelga del sindicato de actores. Distribuida mundialmente por Warner Bros. Pictures, la película promete un cierre cargado de misterio, terror y emociones fuertes para despedir a una de las sagas más influyentes del cine de horror en tiempos recientes.

Hannabelle Urdaneta

Noticia al dia

