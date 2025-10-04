El conmovedor mensaje de Maya Berry a su madre Mónica Spear en su cumpleaños: "Cada año te siento revivir en mi memoria"

Este sábado Maya Berry Spear, dedicó un emotivo mensaje a su madre, la ex reina y actriz Mónica Spear, quien habría cumplido 41 años el pasado 1 de octubre.

A través de su cuenta de Instagram, compartió un video con fragmentos de la vida familiar, incluyendo imágenes de Mónica soplando las velas de su cumpleaños.

“Hoy, un día como este, estarías cumpliendo 41 años. Cada año te siento revivir en mi memoria, y cada año vuelvo a perderte un poco. Será que me parezco a ti, porque aunque no estés aquí, sigo llevando tu risa, tu fuerza y tu amor en mi piel. Te celebro, te extraño y te amo siempre, mami”, escribió Maya junto al material audiovisual.

En otra publicación, la adolescente compartió una imagen creada con inteligencia artificial, en la que aparece junto a su madre. “Cada instante te resucita, cada instante te pierde otra vez. ¿Será que llevo tu reflejo en mí?”, reflexionó.

Mónica Spear y su esposo Thomas Berry fueron asesinados el 6 de enero de 2014, cuando delincuentes los abordaron tras un accidente en la autopista Puerto Cabello-Valencia, estado Carabobo, mientras recibían ayuda de una grúa.

