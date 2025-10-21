El derroche de sensualidad de Diosa Canales al llegar a "La Casa de Alofoke"

Este lunes, 20 de octubre inició en República Dominicana la segunda temporada de la "La Casa de Alofoke", en donde dos venezolanas se encuentran participando, Daniela Barranco y Diosa Canales, quien entró con derroche de sensualidad.

Canales, actualmente reside en Medellín, Colombia, con su esposo e hijo, hizo acto de presencia con un conjunto de colores, su larga cabellera y realizando sensuales movimientos, que impresionaron al resto de participantes.

Diosa no necesitó decir una palabra para demostrar la fuerza y actitud que tiene al llegar a un lugar, y comenzar el juego por llevarse el jugoso premio de 4 millones de pesos dominicanos.

La intérprete de “En cuerpo y alma”, saludo a los competidores y dio un fuerte abrazo a Charytín Goyco, quien fue la encargada de la inauguración del programa que tiene gran popularidad en las plataformas digitales, por su contenido variado y de fiestas.

Son en total 20 participantes los que hacen parte de la segunda temporada, y la venezolana tratará de llevarse la victoria y seguir expandiendo su carrera en la industria del entretenimiento. Canales tendrá que convivir durante 38 días en la casa, por lo que el público está a la expectativa de qué contenido dará.

Santiago Matías, nombre real del empresario y productor Alofoke, fue quien le extendió la invitación a la actriz y cantante venezolana, quien posó hace años para la revista Playboy Venezuela.

En las primeras horas en la casa Diosa ha estado muy cercana con el influencer Pollito Tropical y Daniela Barranco, su compatriota.

