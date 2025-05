El director del ‘Juego del calamar’ reveló que perdió ocho o nueve dientes debido al estrés del rodaje

El director y guionista del ‘Juego del calamar’, Hwang Dong-hyuk, de 53 años, reveló que perdió "ocho o nueve" dientes debido al estrés durante el rodaje de la primera temporada de la serie.

También añadió que, a pesar de las dificultades, "el dinero" es lo que le motivó a afrontar la segunda temporada, aunque originalmente no tenía planes de rodar una secuela.

‘El juego del calamar’ es una serie de televisión surcoreana sobre unos personajes que intentan resolver sus problemas económicos participando en un juego de supervivencia. Aunque el guion se escribió mucho antes de que la historia viera la luz, Hwang, con problemas de liquidez, intentó sin éxito durante 10 años rodar la serie, pidiendo grandes préstamos para mantener a su familia, hasta que la historia llamó la atención de Netflix.

Sin embargo, los cineastas coreanos han acusado repetidamente a Netflix de obligarles a renunciar a los derechos de autor al firmar los contratos y, con ellos, al derecho a obtener beneficios. En este sentido, el director aclaró que a pesar del enorme éxito del ‘thriller’ distópico, que se convirtió en la serie más vista de la plataforma de ‘streaming’, aportándole casi 900 millones de dólares, él mismo solo recibió de Netflix una pequeña cantidad de dinero por adelantado, por lo que espera "compensar el éxito de la primera [temporada]" con la segunda.

Reflejar los retos modernos

Al mismo tiempo, el director expresó que no terminó completamente la historia en la primera temporada. Sin embargo, ahora, tras haber acabado con casi todos los personajes, ha tenido que empezar de cero, con un reparto y un juego nuevos y unas expectativas increíblemente altas por parte del público que le ponen nervioso.

En la nueva parte de la historia que veremos a partir del día 26 de diciembre, el ganador de la última temporada, Gi-hun, volverá al juego para derrotar y salvar a los concursantes de la última ronda, y habrá la posibilidad de elegir por mayoría si continuar con la mortal competición o abandonar el juego, lo que provocará aún más división y conflicto.

La intención del director es que los conflictos en el mundo ya no se limitan al enfrentamiento entre ricos y pobres, sino que se desarrollan activamente entre distintas generaciones, géneros y bandos políticos, y obligar a la gente a elegir bando empeora las cosas. "El estrés que siento ahora es mucho mayor", dice Hwang Dong-hyuk. "Todavía no he visto a mi dentista, pero probablemente tendré que sacarme unos cuantos [dientes] más muy pronto."

Noticia al Día/RT