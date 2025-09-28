El doble de Diomedes Díaz causa sensación en TikTok

Un video viral en TikTok captó la atención de miles de usuarios al mostrar a un hombre que, por su impresionante parecido físico y estilo interpretativo, fue bautizado como el “doble callejero de Diomedes Díaz”. El clip muestra al imitador cantando en plena vía pública, con gestos, voz y vestimenta que evocan al legendario cantautor vallenato.

La grabación, que supera las 500 mil reproducciones en menos de 48 horas, ha generado una ola de comentarios entre fanáticos del artista colombiano, quienes destacan no solo el parecido físico, sino también la pasión con la que interpreta los clásicos de Diomedes.

El fenómeno despertó curiosidad sobre la identidad del imitador, que hasta ahora permanece anónima. Mientras tanto, su actuación sigue recorriendo redes sociales como un homenaje espontáneo al “Cacique de La Junta”, demostrando que su legado sigue vivo en las calles y en el corazón del pueblo.

Noticia al Día / El doble del cacique

