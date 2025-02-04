El escritor venezolano Leonardo Padrón confirma segunda temporada de la serie "Accidente"

El reconocido escritor venezolano Leonardo Padrón confirmó a través de sus redes sociales que la exitosa serie "Accidente", la cual creó para la famosa plataforma de streaming Netflix, tendrá una segunda temporada.

En su publicación, Padrón expresó: "¡Viene la Temporada 2 de «ACCIDENTE"!

Asimismo, agregó que tiene tres meses trabajando silenciosamente en los libretos de la Temporada 2 de ‘Accidente’, y hasta ahora es que puede contárselo al público, ya que Netflix, anunciara oficialmente este 31 de enero la renovación para una nueva y última temporada de esta historia.

Padrón subrayó que en los próximos días, irá dando más detalles sobre el inicio de las grabaciones de ‘Accidente T2’.

Primera temporada, todo un éxito

La primera temporada de ‘Accidente’ se convirtió en la miniserie más vista de Netflix en la primera semana de su estreno el 21 de agosto del 2024, a nivel mundial. Además, encabezó el ranking de las series más vistas en Venezuela.

En su segunda semana, del 26 de agosto al 1 de septiembre, Accidente acumuló 11,9 millones de visualizaciones, mientras que en su semana de estreno, del 19 al 25 de agosto, la serie alcanzó los 10,4 millones de visualizaciones.

Accidente ocupó el puesto N° 1 de las series de habla no inglesa más vista en países como Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú, México, Canadá y Estados Unidos.

Lee también: ‘Accidente’ de Leonardo Padrón llega al primer lugar en Netflix

Noticia al Día