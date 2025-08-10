"El éxito de Venezuela radica en su diversidad cultural": María Peinado, Miss Zulia 2024

La exquisita belleza de la mujer venezolana sigue impresionando al mundo entero con su encanto, garbo e inteligencia, esta vez bajo la estampa de la escultural modelo wayúu, María Peinado, Miss Zulia 2024, quien recientemente sostuvo un encuentro con diferentes medios de comunicación en Maracaibo, para agradecer de manera pública el apoyo que ha tenido y exponer la labor social que viene emprendiendo en su tierra natal, Paraguaipoa.

La cita tuvo lugar en un elegante restaurante de la ciudad donde el periodista y presentador, Johsué Morales, fue el anfitrión. María Peinado llegó en compañía del distinguido diseñador Douglas Tapia, vistiendo una colorida manta guajira enalteciendo la etnia a la que pertenece, sus costumbres e idiosincrasia. Con gran entusiasmo, relató su experiencia en el certamen Miss Venezuela, asegurando que dejó huella al destacarse como una "reina diferente".

"Fue un honor haber participado en el Miss Venezuela porque me dio la oportunidad de demostrar de qué estamos hechos los zulianos. Aunque no gané la corona, fui galardonada como la miss ataviada con el mejor diseño del certamen. Fue una experiencia inolvidable y enriquecedora, pues no es fácil como puede pensar mucha gente. Aquí te ayudan a formar el carácter y a tener disciplina en la vida", dijo María Peinado.

La hermosa y sencilla morena aprovechó la oportunidad para narrar sus impresiones al recorrer varias naciones del mundo durante todo un año, resaltando que es la primera vez en muchos años que una mujer de raza indígena representa al estado Zulia en el Miss Venezuela. Su impecable y delicada imagen como embajadora de la cultura wayúu, fue merecedora de varios reconocimientos otorgados en los municipios Maracaibo, Rosario de Perijá, Mara y Guajira.

Sobre esto, resaltó que recibió una distinción de Honor al Mérito Ciudadano por parte del Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ) durante una sesión solemne. Agregó que tras su paso por el Miss Venezuela, nunca se sintió perdedora porque cumplió muchas de sus metas personales y profesionales, sobre todo, con las obras benéficas que realiza su fundación "Escribiendo Sonrisas".

"Yo me niego a competir entre mujeres, estoy compitiendo conmigo misma pero, yo me niego a a vivir una convivencia de competencia entre mujeres, porque estamos en un mundo donde está demostrado que desde la sororidad podemos llegar a grandes momentos. Considero que hice un buen trabajo y que he logrado cosas trascendentales. Ser una reina diferente era lo que yo realmente quería", expresó la reina de belleza.

Humanista

María Peinado es natural de Paraguaipoa en el municipio Guajira y es estudiante de letras. Su fundación sin fines de lucro, "Escribiendo Sonrisas" realiza jornadas sociales en comunidades de escasos recursos, a través de las cuales se atienden niños y personas de la tercera edad con atención médica, odontológica, ademas de dotación de medicinas, alimentos y ropa para todas las edades.

Noticia al Día – José Gregorio Flores

Fotos: Xiomara Solano