El Fenómeno "ALF": A 39 Años del Aterrizaje del Extraterrestre.

ALF, acrónimo de "Alien Life Form" (Forma de Vida Extraterrestre), se convirtió en un ícono de los años 80

Por Pasante1

El Fenómeno
Un fenómeno global de 102 capítulos llegó a la TV en septiembre de 1986. El mundo conoció a ALF, un sarcástico extraterrestre peludo del planeta Melmac que aterrizó por accidente en la casa de la familia Tanner.

La cadena NBC creó a este personaje entrañable que, a pesar de sus chistes sobre comer gatos, se ganó el corazón del público. ALF combinaba risas con la emoción profunda de un ser que buscaba desesperadamente un hogar después de que su planeta fuera destruido.

El Actor Detrás del Traje y la Magia de la Marioneta

El creador, Paul Fusco, le dio voz y vida al personaje usando una marioneta para la mayoría de las escenas. Para algunas tomas que requerían que ALF caminara o corriera, el actor húngaro Mihaly "Michu" Meszaros, que medía solo 83 centímetros, usó el traje.

Meszaros ayudó a construir la ilusión mágica del extraterrestre, aunque su participación se limitó a los primeros episodios. ALF, acrónimo de "Alien Life Form" (Forma de Vida Extraterrestre), se convirtió en un ícono de los años 80 por su humor inteligente y su profunda humanidad.

Un Refugiado Cósmico en Busca de Aceptación

La serie era más que comedia: era la historia de un refugiado cósmico que debía adaptarse. Los Tanner, especialmente Willie y la paciente Kate, le enseñaron lo que era la aceptación y el amor familiar.

ALF nos hizo reír, pero también nos hizo reflexionar sobre temas serios como la exclusión, la soledad y la necesidad de pertenecer. Su esencia de ser vulnerable y humano, a pesar de ser alienígena, fue la clave de su éxito masivo.

El Triste y Abrupto Final

La serie fue cancelada abruptamente, dejando un final inesperado y triste. En el último episodio, ALF está a punto de reunirse con otros melmacianos, pero en su lugar, es capturado por una unidad militar del gobierno.

La historia del extraterrestre terminó en un final de gran suspenso sin resolver. Este final abierto, que dejó a ALF prisionero y sin desenlace, aún genera una gran nostalgia y frustración entre los millones de seguidores.

Noticia al Día / José Montiel / Pasante

