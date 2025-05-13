Domingo 17 de agosto de 2025
El Festival de Cannes prohibió la desnudez y looks voluminosos en la alfombra roja

Las transparencias, los atrevidos escotes y las extravagancias son tendencias que han dominado la alfombra roja del Festival de Cannes en los últimos años.

Por Ernestina García

El Festival de Cannes prohibió la desnudez y looks voluminosos en la alfombra roja
Las transparencias, los atrevidos escotes y las extravagancias son tendencias que han dominado la alfombra roja del Festival de Cannes en los últimos años. Sin embargo, esto va a tener que cambiar este 2025 ya que los organizadores anunciaron que los vestidos voluminosos y la desnudez, incluso parcial, quedan prohibidas.

El evento dio a conocer un nuevo código de vestimenta en el que explica que, por “razones de decencia”, se requiere que los invitados lleven una vestimenta de noche [vestido largo o esmoquín] o diseños tipo coctel, traje pantalón de color oscuro, una blusa elegante; zapatos elegantes y sandalias con o sin tacón; un traje negro o azul marino con pajarita o corbata oscura.

“Los trajes, especialmente las colas largas, cuyo volumen dificulta el correcto movimiento de los invitados y complica la ubicación de los asientos en la sala, no están permitidos”, se lee en el documento oficial publicado en su página web.

Estas nuevas reglas, sin duda, cambian significativamente el juego para los estilistas de las celebridades que llegan al sur de Francia con la esperanza de usar las poderosas herramientas como la sensualidad para acaparar la atención de la prensa, gracias a este nuevo código dado a conocer apenas 24 horas antes de la gran inauguración del evento este martes.

Es justo decir que la alfombra roja de Cannes de este año lucirá drásticamente diferente. El año pasado, Eva Longoria presumió su silueta con un traje aguamarina de aberturas y detalles de pedrería que parecían salir como una rama de su escote de Tony Ward Couture o Anya Taylor-Joy con un diseño blanco semitransparente de Jacquemus por citar dos ejemplo de las latinas que mostraron piel en el encuentro.

Noticia al Día/people/Vogue

Choque en la carretera Lara-Zulia deja varios heridos

El vehículo de transporte público venía cargado de pasajeros desde Maicao, este domingo

Entretenimiento

La Niña Roa lanza “La Dama de Hierro”: una catarsis musical que honra a las mujeres que aman desde el dolor

“La Dama de Hierro” ya está disponible en todas las plataformas digitales
Entretenimiento

Los 75 bien cumplidos de la princesa Ana

La princesa Ana de Inglaterra, hermana de Carlos III, cumple este viernes 15 de agosto 75 años, una edad a…
Cultura

El cuatrista zuliano Jorge Polanco celebra 40 años de trayectoria artística con el lanzamiento de varios discos y una próxima gira en Venezuela

Fiel a sus raíces, Polanco recientemente llegó al Zulia luego de estar 10 años en el exterior, tiempo que aprovechó para seguir proyectando el folclor venezolano con presentaciones en varios continentes y radicarse en Miami (EEUU). Su talento innato y la destreza con la que domina el instrumento, lo han convertido en uno de los músicos más destacados de Latinoamérica.

