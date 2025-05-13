El Festival de Cannes prohibió la desnudez y looks voluminosos en la alfombra roja

Las transparencias, los atrevidos escotes y las extravagancias son tendencias que han dominado la alfombra roja del Festival de Cannes en los últimos años. Sin embargo, esto va a tener que cambiar este 2025 ya que los organizadores anunciaron que los vestidos voluminosos y la desnudez, incluso parcial, quedan prohibidas.

El evento dio a conocer un nuevo código de vestimenta en el que explica que, por “razones de decencia”, se requiere que los invitados lleven una vestimenta de noche [vestido largo o esmoquín] o diseños tipo coctel, traje pantalón de color oscuro, una blusa elegante; zapatos elegantes y sandalias con o sin tacón; un traje negro o azul marino con pajarita o corbata oscura.

“Los trajes, especialmente las colas largas, cuyo volumen dificulta el correcto movimiento de los invitados y complica la ubicación de los asientos en la sala, no están permitidos”, se lee en el documento oficial publicado en su página web.

Estas nuevas reglas, sin duda, cambian significativamente el juego para los estilistas de las celebridades que llegan al sur de Francia con la esperanza de usar las poderosas herramientas como la sensualidad para acaparar la atención de la prensa, gracias a este nuevo código dado a conocer apenas 24 horas antes de la gran inauguración del evento este martes.

Es justo decir que la alfombra roja de Cannes de este año lucirá drásticamente diferente. El año pasado, Eva Longoria presumió su silueta con un traje aguamarina de aberturas y detalles de pedrería que parecían salir como una rama de su escote de Tony Ward Couture o Anya Taylor-Joy con un diseño blanco semitransparente de Jacquemus por citar dos ejemplo de las latinas que mostraron piel en el encuentro.

Noticia al Día/people/Vogue