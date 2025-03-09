El mural que inmortaliza la voz de Canserbero

El estado Anzoátegui se vistió de gala para inaugurar un impresionante mural en honor al legendario rapero venezolano, Canserbero.

La obra, ubicada en la avenida Prolongación Paseo Colón de Puerto La Cruz, se ha convertido en un punto de referencia para los seguidores del artista y un símbolo del legado cultural que dejó en Venezuela y Latinoamérica.

El mural, realizado por el talentoso artista Ramón Pimentel, captura la esencia y el espíritu de Canserbero, conocido por sus letras profundas y su crítica social.

La obra se suma a otras representaciones de figuras icónicas venezolanas que adornan la avenida, como Yulimar Rojas, Oscar D’ León y Antonia "Toquita" Mejías.

La inauguración del mural, que coincide con el 37° aniversario del nacimiento de Canserbero, fue un evento emotivo que congregó a cientos de personas, incluyendo fanáticos, artistas y autoridades locales.

