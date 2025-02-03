El papacito de Arjona se fue con ‘SECO’ pa’ la playa

El pasado mes de enero, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, estrenó su nuevo álbum "Seco" una colección de 12 canciones que reflejan la esencia más íntima y honesta de su trayectoria musical hasta el momento.

Pero al parecer este exitoso sencillo, ya no estaría tan seco, ya que el artista se encuentra disfrutando en el mar y así lo compartió en su cuenta de Instagram.

"Llegamos por mar, con el viento a favor, con luna creciente y con muchas ganas de presentar a los medios al SECO".

SECO, es un proyecto que marca el regreso a las raíces del artista, donde explora un universo de emociones, historias y paisajes sonoros que conectan con la humanidad de sus seguidores.

Estas son las 12 canciones que forman parte de este maravilloso álbum Barcelona, Despacio que hay prisa, 70%, Luna, Poquita fe, Motel revolución, Nirvana, Gritas, Mentira, Mujer, Un gran gusto conocerte y Todo termina.

