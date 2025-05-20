El Parroquiano Astolfo Romero y Daniel Sarcos: Tributo del superanimador

A través de su cuenta en Instagram, el animador zuliano Daniel Sarcos, recordó al parroquiano Astolfo Romero, quien falleció el 20 de mayo del año 2000.

"En días como este , te recuerdo y te extraño más querido amigo, por siempre Astolfo Romero", manifestó.

Durante su visita a la ciudad de Maracaibo, en 2024, el zuliano Daniel Sarcos aprovechó para visitar la tumba del Parroquiano Astolfo Romero y resaltar su amistad.

El Parroquiano es uno de los genios compositores de la gaita que dejó una huella imborrable en nuestro folclor y en el corazón de quienes todavía corean sus grandes éxitos.

Nació el 08 de febrero de 1950 en la populosa barriada de Santa Lucia, se destacó como músico, compositor, intérprete, locutor y actor cómico, concentrándose principalmente en el género típico conocido como gaita de furro.

Desde temprana edad demostró su destreza musical al dominar instrumentos típicos de la gaita zuliana como el cuatro, furro, tambora, charrasca y maracas, y años más tarde, lograría ejecutar el bajo.

Fue galardonado con auténticas Gaitas del Año, con "El Mercado de los Buchones" con Pillopo en 1984, que según él mismo afirmaba, le brindó las mayores satisfacciones. Otras de sus destacadas Gaitas del Año incluyen "Mi orgullo" con Gladys Vera y el Santanita (1974), "Sabor añejo" con Ricardo Cepeda y Cardenales del Éxito (1975), "La Tienda de Tobías" con Pillopo (1983), "El Barbero" con Pillopo (1985), y "En Casa se larga el forro" con su agrupación La Parranda Gaitera (1997).

Lee también: Daniel Sarcos visitó la tumba de Astolfo Romero y esta fue su dedicatoria

Noticia al Día