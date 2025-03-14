Miércoles 24 de septiembre de 2025
Al Dia

El Puma reflexiona sobre la muerte y el desapego en ‘El Hormiguero’ : "Venimos solos y nos vamos solos"

En el programa transmitido este jueves 13 de marzo, el puma ha revelado sus problemas de salud más recientes y ha reflexionado sobre sus 62 años de carrera,

Por A Vargas

El Puma reflexiona sobre la muerte y el desapego en ‘El Hormiguero’ :
El cantante venezolano José Luis Rodríguez, mundialmente conocido como "El Puma", visitó por primera vez el programa de variedades español ‘El Hormiguero’, dirigido por Pablo Motos, para hablar de su próxima gira por España.

En el programa transmitido este jueves 13 de marzo, el puma ha revelado sus problemas de salud más recientes y ha reflexionado sobre sus 62 años de carrera, además de promocionar su gira ‘Encuentro Tour’, que tendrá tres presentaciones en España: Santa Cruz de Tenerife (15 de marzo), Vigo (21 de marzo) y Madrid (26 de marzo).

Pablo Motos comenzó la entrevista citando los tres conciertos que ofrecerá El Puma en España y solicitándole un consejo para preservar la salud, sin embargo, la respuesta del también actor de 82 años, lo dejó atónito.

"Recientemente me dio un infarto en el ojo derecho, así que fui al oculista y me mandó directamente al hospital para que me hicieran todas las pruebas posibles. El colesterol estaba disparado, los triglicéridos… Empecé una dieta y yo, que soy un ‘quesómano’, eliminé el queso, eliminé el azúcar, me fui a proteínas y en un par de semanas bajé el colesterol y los triglicéridos. Fue milagroso, maravilloso, aprendí que hay que reprimirse un poco de lo que a uno le gusta y creo que que fue una lección para mí", dijo el cantante.

Pablo Motos, hablando del gusto del caraqueño por el queso, ha subrayado que El Puma es el pequeño de doce hermanos. "Yo cerré la fábrica. Mi papá, canario, preñaba a mi mamá todos los años. No esperaba ni la cuarentena ni nada, pero fue preciso porque fueron seis hembras y seis varones. Donde ponía el ojo… Ahí. Entonces, ya me queda solamente una hermana, yo soy el último, he cuidado a todos y espero que ella se vaya antes que yo para poder cuidarla", ha señalado José Luis Rodríguez.

También habló sobre los años que según él creo le quedan de vida. "Tengo pensado irme a los 90 años. Tengo 82 años y quiero utilizar estos ocho años para irme despidiendo, pero recorrer todo lo que he recorrido toda mi vida, me va a llevar un tiempo. Y debo saber que cada vez que haga algo, va a ser como mi última vez . Si Dios me regala más tiempo y paso de los 90 años, bienvenido sea, pero estoy preparado para irme a los 90 años. Lo que encuentro más difícil de todo esto es el desapego", añadió.

El Puma defiende la práctica diaria del desapego

Después de una pausa para la publicidad, el presentador de ‘El Hormiguero’ retomó la entrevista con el tema del desapego. "Cuando te llega el momento de irte, no pensar en lo que dejas atrás: esposa, hijos, bienes, amigos… Algo querido por ti. ¿Qué es lo que dice Dios? ‘Ámame por encima de todas las cosas, por encima de tu padre, por encima de tu madre, por encima de tus bienes y todo eso, que vas a estar en paz, tranquilo. Y ama al prójimo como a ti mismo’. Entonces, utilizar la primera parte, la de amar a Dios por encima de todas las cosas, es empezar a desapegarte de todas las cosas materiales. Yo digo: ‘Guau, dejar a mi esposa, dejar a mi hija, dejar a mis amigos…’. Pero muchos amigos se me han adelantado, por supuesto, y a lo mejor me están esperando", ha expuesto El Puma.

José Luis Rodríguez ha proseguido con su explicación sobre el desapego. "¿Quién le dice al niño que está en el vientre de la madre que lo que está fuera es mejor si no ha salido todavía? ¿Quién nos dice a nosotros que lo que está más allá es mejor que esto? Esto es un cuerpo que tiene un límite, tiene los días contados. Desde que uno nace, empieza a morir, a descontar los días. Entonces, uno se va apegando a las cosas, cosas que no puede controlar, se va apegando al dinero, al amor por los hijos, al amor por la mujer, a los bienes… Pero no he visto un féretro con un camión de mudanza detrás, ninguno se lleva nada. Entonces, quiero decir que tienes que dejar todo eso atrás y no pensar en nada más, sólo en que vas a ir a un sitio mejor. No obstante, si uno no tiene fe, jamás lo va a lograr, porque la fe es la convicción de lo que uno no ve y la certeza de lo que uno está esperando. No lo ve pero sabe que está ahí. Si no hay algo dentro de uno que le dice: ‘Eso está ahí, ve por ello’. Como a mí me han pasado tantas cosas en la vida, voy como si fuese navegando en una barca y el agua y la corriente me van llevando y yo me dejo llevar", ha argumentado El Puma. "El desapego es una práctica diaria, no cuando a uno le llegue el momento se desapega de todo. Es duro y es difícil, pero venimos solos y nos vamos solos", ha añadido.

El trasplante doble de pulmón de El Puma

El cantante no seguiría sobre los escenarios si no fuera por el donante ni los médicos del hospital Jackson Memorial de Miami que le hicieron en 2017 un doble trasplante de pulmón. Estuvo a punto de morir por una fibrosis pulmonar, una enfermedad incurable. Se pasó año y medio en recuperación y tuvo que volver a aprender a respirar y cantar.

"Me siento con mucha suerte y con mucha aprobación de Dios para poder seguir andando y recorriendo escenarios. Entre la operación y todo lo que ocurrió, estuve en un compás de espera de siete años, ocupándome de mi salud. Me dijeron que a lo mejor vivía, pero no me aseguraron que volvería a cantar. Tuve que empezar de cero, remar y darle otra vez", confesó en esa misma entrevista.

Noticia al Día con información de Marca.com

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
