Miércoles 27 de agosto de 2025
Al Dia

El que come callado, la producción musical del nieto de Diomedes Díaz: Volvió El Martinismo

El reconocido cantante, Martin Elias Jr Diaz Varon, ha anunciado el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado "El que come…

Por Andrea Guerrero

El reconocido cantante, Martin Elias Jr Diaz Varon, ha anunciado el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado "El que come callado".

Este tema, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, es un adelanto de su próxima presentación completa, programada para el 14 de noviembre.

Con gran emoción, Martin Elias ha compartido, en su cuenta de Instagram, que "El que come callado" es una composición original suya, lo que marca un nuevo hito en su carrera musical.

El artista ha expresado su orgullo por este nuevo trabajo y ha invitado a sus seguidores a escucharlo y compartirlo.

Noticia al Día

