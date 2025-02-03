Viernes 15 de agosto de 2025
El querido gaitero Neguito Borjas celebra su cumpleaños 69

Neguito Borjas comenzó con su carrera en los setenta tras formar parte del grupo venezolano Gran Coquivacoa

Por María Briceño

El querido gaitero Neguito Borjas celebra su cumpleaños 69
Foto: cortesía
El reconocido y querido gaitero, Neguito Borjas, cuyo nombre verdadero es Abdenágo de Jesús Borjas Urdaneta, es un licenciado de mercadeo, cantante y composito, que nació en Cabimas, estado Zulia, el 3 de febrero de 1956 y quien hoy arriba a su cumpleaños número 69.

Borjas es conocido por sus canciones, como: "Sin rencor", "Lo nuestro es lo mejor", "Ángeles de Dios", "De parranda" y "Serenata de un gaitero".

Desde joven demostró interés por la música, ya que esta viene heredada por parte de su madre, quien también era cantante, con apenas 11 años el zuliano empezaba a componer.

Se graduó en una universidad de Oklahoma, Estados Unidos, en 1979.

Comienzo de carrera

Neguito Borjas comenzó con su carrera en los setenta tras formar parte del grupo venezolano Gran Coquivacoa.

Su comienzo en el mundo musical fue en la década de los 70´s, se integró al grupo venezolano Gran Coquivacoa, ha compuesto temas de gran éxito gaitero como: Sin Rencor, La Alianza. Las Cabras, Punta Icotea, El Enlosao, Algo Sobrenatural, El Oso Gracioso, Lo Nuestro es lo Mejor, El Disquito, Cataclismo, el Borracho, Tilín Tilán, Nuestra Tradición, Gaitear es mi Vida, Déjenlo de ese Tamaño, entre otras.

Neguito Borjas se caracteriza por realizar sus canciones en el género gaita.

Siendo merecedor de diversos premios a nivel regional y nacional, Neguito Borjas ha producido temas para comerciales de empresas del país. También ha compuesto canciones para afamados exponentes gaiteros.

