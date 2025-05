"El Sistema" busca el Latin Grammy con una obra producida en Venezuela

El próximo 14 de noviembre, El Sistema, la reconocida organización musical venezolana, competirá en los Latin Grammy con una producción completamente realizada en casa. La obra "Credo", compuesta por el venezolano Fernando Escalona, fue nominada en la categoría de Mejor Álbum de Música Clásica.

Esta pieza, interpretada por la orquesta y coro de El Sistema, fue grabada en el Centro Nacional de Acción Social por la Música, uniendo a talentosos productores, ingenieros y músicos en un proyecto lleno de desafíos sonoros.

La inspiración para "Credo" surgió durante un viaje en tren del contratenor Fernando Escalona, quien compuso un canto gregoriano en honor al Maestro José Antonio Abreu tras su fallecimiento. “Muchos me dijeron que debía hacer un réquiem. Me preguntaron por qué un credo. Les respondí que para mí el maestro no estaba muerto. El maestro para mí es luz y creencia”, explicó Escalona.

El maestro y director asociado de El Sistema, Christian Vásquez, fue quien dirigió la orquesta tanto en la grabación como en el estreno de la obra. Vásquez describió "Credo" como una obra maestra que debería interpretarse en todas las orquestas del mundo, destacando su inicio a capela con el coro entonando la palabra "credo", lo cual impresiona desde el primer momento.

El proceso de producción del álbum fue llevado a cabo por un equipo de expertos, incluyendo a María Beatriz Cárdenas, Eugenio Carreño, Eduardo Martínez Planas y Eduardo Martínez Cárdenas, este último especialista en tecnología Dolby Atmos. Martínez Cárdenas explicó que la obra fue diseñada para crear una experiencia más allá de una sala de conciertos, llevando la ingeniería de sonido a un nuevo nivel.

Este innovador proyecto es una contribución de El Sistema al repertorio universal de la música, reuniendo a un equipo de talentos en diversas áreas, incluyendo las voces privilegiadas de Iván Cardozo, Fernando Escalona, Claudio González, Jhoxiris Medina y Grace Terán, junto con la Coral Nacional Simón Bolívar y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, bajo la dirección del maestro Christian Vásquez.

Méndez invitó a todos a escuchar "Credo" con interés, asegurando que transformará la manera de ver la música sinfónica coral. La obra ya se encuentra en las plataformas digitales Spotify, Apple Music y Amazon Music.

Noticia al Día/Información de Globovisión