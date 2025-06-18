El tiempo no le quitó la corona a Maritza Sayalero

A más de cuatro décadas de haber hecho historia como la primera venezolana en ganar el Miss Universo, Maritza Sayalero sigue siendo un símbolo de elegancia, temple y autenticidad. En el Día Mundial del Parkinson, la exreina de belleza compartió un emotivo mensaje dedicado a su esposo, Raúl “El Capitán” Ramírez, quien ha enfrentado esta enfermedad durante los últimos 14 años.

Con palabras sentidas publicadas en sus redes sociales, Sayalero describió al Parkinson como una afección “con muchos tentáculos, como un pulpo”, que sobrepasa los síntomas físicos y deja huella en lo emocional y familiar. Reconoció el impacto que esta condición ha tenido en su vida personal, pero también subrayó la importancia del amor, la disciplina, el ejercicio y la serenidad como herramientas para sostenerse en medio de la adversidad.

Sayalero también aprovechó la ocasión para solidarizarse con las personas diagnosticadas, sus familiares y cuidadores, destacando el esfuerzo cotidiano que implica acompañar un proceso tan demandante.

Su testimonio no solo conmovió a sus seguidores, sino que reafirmó que su fortaleza y dignidad siguen intactas, mucho más allá de los escenarios y las coronas.

