El último suspiro del Pulmón de Oro: Poncho Zuleta se despide de la música

El cantante de vallenato colombiano Poncho Zuleta, en un reciente concierto, anunció que este será el último año como cantante activo de la musel maestro @ponchozuletadiaz anunció que este será su último año como cantante activo.

"En diciembre no canto más, ya se fue Emiliano, yo también me voy", dijo el cantante de vallenato.

Carrera de Poncho Zuleta

Poncho se inició en el vallenato desde muy joven, haciéndose diestro en instrumentos como la caja y la guacharaca, al mismo tiempo que se distinguió como compositor y verseador. Grabó más de treinta discos en compañía de su hermano Emiliano Zuleta Díaz, con quien formó el exitoso grupo Los Hermanos Zuleta.

En 2006 los hermanos Poncho y Emiliano fueron el primer grupo en ganar un Grammy Latino en la categoría Cumbia/Vallenato.

3​En ese mismo año, 2006, un 6 de febrero, poncho Zuleta se une al acordeonero Gonzalo Arturo el cocha Molina, llegando a grabar tres producciones: "Colombia canta vallenato", "El Nobel del amor" y "Para’o en la raya".

Poncho fue homenajeado junto a su hermano Emiliano durante el Festival de la Leyenda Vallenata 2016.

