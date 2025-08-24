El vallenato celebra una nueva bendición en la familia de Elder Dayán Díaz

El canto vallenato está de fiesta y el corazón de sus seguidores late con alegría. Elder Dayán Díaz, reconocido intérprete e hijo del legendario Cacique de La Junta, ha anunciado junto a su esposa Milena Robayo que están esperando un nuevo integrante en su familia.

La pareja compartió la noticia con emoción, desbordando ternura y felicidad. Este nuevo capítulo en su historia de amor ha tocado profundamente a sus fanáticos, quienes han seguido de cerca el crecimiento personal y artístico de Elder.

Milena y Elder, que ya han demostrado ser un equipo sólido dentro y fuera del escenario, continúan construyendo una familia que inspira y conmueve. “Desde que nos conocimos, soñamos con este hogar lleno de amor. Hoy, ese sueño se sigue haciendo realidad”, expresó la pareja en redes sociales.

La noticia ha sido recibida con entusiasmo en el mundo vallenato, donde la figura de Elder Dayán no solo representa el legado de su padre, sino también una nueva generación que canta con el alma y vive con el corazón.

Con este nuevo bebé en camino, el vallenato no solo suma una voz más a su historia, sino también una razón más para celebrar la vida, el amor y la familia.

Noticia al Día