Lunes 22 de septiembre de 2025
El venezolano Diego Matheuz dirigirá la Orquesta Filarmónica de Nueva York en octubre

Diego Matheuz es un destacado director de orquesta venezolano formado en El Sistema

Por María Briceño

El venezolano Diego Matheuz dirigirá la Orquesta Filarmónica de Nueva York en octubre
Foto: agencia
El director venezolano Diego Matheuz estará al frente de la Orquesta Filarmónica de Nueva York en octubre.

A través de su cuenta de Instagram, Matheuz anunció que los días 23, 24 y 25 de octubre dirigirá a la Orquesta Filarmónica de Nueva York.

“Es un honor compartir escenario con esta legendaria orquesta y dar vida a un increíble programa con la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky, Concierto para Violín de Korngold y Margariteña de Inocente Carreño”, escribió el venezolano en sus redes sociales.

Los días 30 y 31 de marzo, Diego Matheuz también dirigirá la Orquesta Filarmónica de Nueva York durante la presentación de Maestra vida, parte de la residencia de Rubén Blades como Visionary Artist.

“Esta cautivadora y desafiante obra de drama urbano, centrada en la experiencia de vida latinoamericana, será interpretada por la @nyphilharmonic bajo la dirección de @dmatheuz en el David Geffen Hall, con Rubén Blades como cantante principal”, destaca la publicación.

Maestra vida cuenta, a través de la historia de una pareja, la realidad de los barrios pobres de Latinoamérica. La obra de Blades fusiona música afrocaribeña, arreglos sinfónicos y una historia profundamente latinoamericana.

Diego Matheuz es un destacado director de orquesta venezolano formado en El Sistema. En su carrera ha asumido retos como convertirse en el director principal del teatro La Fenice en Venecia, director principal Invitado de la Orquesta Mozart Bologna y director principal invitado de la Orquesta Sinfónica de Melbourne.

Desde 2022, el venezolano es el director principal de la Orquesta de la Academia de Música Seiji Ozawa, en Japón.

Este año, Matheuz debutó, entre abril y mayo, en el Metropolitan Opera de Nueva York, con ocho funciones de Carmen de Georges Bizet, presentada por Carrie Cracknell.

Noticia al Día/Información de El Nacional

