Elton John presenta serios problemas de salud: Ya no puede firmar autógrafos

A sus 77 años, el icónico músico Elton John enfrenta un desafío de salud ocular que ha alterado su rutina, impidiéndole firmar autógrafos completos. Ahora, solo puede escribir la inicial "E", lo que ha generado preocupación entre sus seguidores.

Según informes de Ámbito Financiero, esta afección ocular comenzó en julio de 2024, tras una infección durante sus vacaciones en el sur de Francia.

La visión del artista se ha visto comprometida, especialmente en su ojo derecho, y la recuperación está siendo un proceso lento, según sus propias declaraciones en redes sociales. El ojo izquierdo también se ha visto afectado, y el músico anticipa que tomará tiempo antes de que su visión se recupere por completo.

"Estoy mejorando, pero es un proceso muy lento y llevará tiempo que la visión regrese al ojo afectado", expresó en un comunicado.

A pesar de los desafíos de salud, Elton John mantiene el lanzamiento de su nuevo álbum, "¿Quién cree en los ángeles?", programado para el 4 de abril, una colaboración con Brandi Carlile.

El músico había expresado su temor de que la afección ocular pudiera retrasar la finalización del proyecto, pero la colaboración parece avanzar sin problemas.

En una entrevista, Elton John reveló que la pérdida parcial de visión le impidió asistir al estreno de la nueva versión del musical "El diablo viste de Prada", en el que participó. En declaraciones a "Good Morning America", describió las dificultades que enfrenta: "Me dejó atónito y no puedo ver nada, no puedo leer nada", refiriéndose a las complicaciones derivadas de su problema de visión.

Con una trayectoria de seis décadas, Elton John sigue siendo una figura influyente en la música. A pesar de los desafíos de salud, su carrera continúa siendo prolífica, con más de 30 álbumes lanzados y más de 300 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Su legado incluye premios Grammy, Oscar y Tony, consolidándolo como uno de los artistas más destacados del pop y el rock.

Recientemente, ha colaborado con artistas como Dua Lipa y Britney Spears, quienes han elogiado su talento y apoyo.

Dua Lipa expresó: "Elton, eres mi amigo y mi héroe, y nunca pensé que podría decir eso en una oración. Gracias por todo tu amor y apoyo. Agradecida de hacer música contigo en esta vida".

Noticia al Día / Canal12