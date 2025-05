Emilia Pérez gana el BAFTA a Mejor Película de habla no inglesa

La película musical Emilia Pérez ganó este domingo 16 de febrero el BAFTA a Mejor Película de habla no inglesa. Por su parte, Zoe Saldaña, se llevó el premio a mejor actriz de reparto.

La española Karla Sofía Gascón, que no estaba invitada a asistir a la gala, perdió el premio a Mejor Actriz frente a Mikey Madison.

Cabe destacar que la actriz de Emilia Pérez recibió una multitud de críticas tras conocerse una serie de mensajes polémicos en la red social X.

El filme se ha impuesto en la categoría de mejor película de habla no inglesa a ‘Im Still Here’ (‘Aún estoy aquí’), del cineasta brasileño Walter Salles, así como ‘Kneecap’, ‘The Seed of the Sacred Fig’ (‘La semilla de la higuera sagrada’) y ‘All We Imagine as Light’ (‘La luz que imaginamos’).

Zoe Saldaña, por su parte, se ha impuesto a su compañera de elenco, Selena Gómez, y al resto de las nominadas: Ariana Grande (‘Wicked’), Isabella Rossellini (‘Cónclave’), Felicity Jones (‘The Brutalist’) y Jamie Lee Curtis (‘The Last Showgirl’).

