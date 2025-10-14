Eminem sorprendido al enterarse que será abuelo por segunda vez

La familia del rapero estadounidense Eminem celebra una gran noticia, pues un nuevo bebé está en camino y se convertirá en el segundo nieto del músico. Alaina Scott, la mayor de los hijos de Eminem, reveló esta semana que ella y su esposo, Matt Moeller, están esperando a su primer hijo juntos.

Fue a través de las redes sociales que la pareja compartió la buena nueva que pronto generó grandes reacciones de los fans del cantante felicitando a los futuros papás.

"Lo mejor de ti y de mí. Durante meses, he llevado un pequeño latido dentro de mí, uno que ya ha cambiado el mío en todas las formas posibles", escribió Alaina junto a varias fotografías con las que ella y Matt enmarcan este gran momento de sus vidas. "Hay algo indescriptible en saber que hay un poco de vida creciendo, soñando y convirtiéndose, todo mientras vas por tu día, susurrando oraciones y esperanzas que solo ellos pueden oír. Nunca me he sentido más agradecida por este regalo y por hacer crecer nuestra familia, algo que hemos deseado durante tanto tiempo. Gracias Dios por esta bendición", agregó.

La feliz mamá posó para la cámara con un vestido negro, corto y de cuello V; perfecto para el clima cálido en el campo en el que ella y su esposo están construyendo su nuevo hogar, la locación ideal en la que realizaron la sesión de fotos. Matt, con look a juego, también vistió una playera negra con jeans verdes oscuros. Juntos sujetan un onesie en el que se puede leer "bebé Moeller".

Además, comparten una imagen de una prueba de embarazo positiva que guardan con mucho cariño, pues es la primera vez que supieron que su bebé estaba junto a ellos. "Baby M, no podemos esperar para conocerte", agrega la feliz mamá, quien hasta ahora no ha revelado si la cigüeña le llevará niño o niña, aunque podría tratarse de un niño a decir por los tenis miniatura que mamá lleva en las manos durante la sesión de fotos.

El segundo nieto de Eminem

Hailie Jade, hija de Eminem, estaba de lo más emocionada al enterarse de la noticia a través de las redes sociales y compartió su dicha con un lindo comentario para su hermana mayor: "Estoy muuuy feliz por ustedes. No puedo esperar para ser la tía de este pequeñito y Elliot está emocionado de conocer a su primito".

Eminem, cuyo nombre real es Marshall Bruce Mathers III, adoptó a Alaina a principios de los 2000. Ella es hija de Dawn Scott, hermana gemela de la exesposa del cantante, Kim. "Tengo total custodia de mi sobrina", dijo el rapero a Rolling Sonte en 2004. En 2024, cuando Alaina se casó con Matt, Eminem la entregó en el altar tal como un amoroso padre habría hecho. Hoy, lo llena de dicha al compartir que la familia crece y pronto habrá un nuevo pequeñito en los brazos del ya abuelo.

Noticia al Día / Con información de Hola.com