En video: así fue la celebración del Papa León por su cumpleaños 70

Al concluir la ceremonia litúrgica en la Basílica de São Paulo fuera de los muros, el Papa recibió una emotiva sorpresa por parte de cardenales e invitados presentes: una celebración espontánea por su cumpleaños, que incluyó pastel, velas, brindis y el tradicional canto de “¡Felicidades a ti!”.

El gesto se produjo en un ambiente de cercanía y alegría, al término de una jornada marcada por la reflexión espiritual. Los asistentes, entre ellos representantes del cuerpo diplomático, religiosos y laicos, se sumaron a los saludos y expresiones de afecto hacia el Pontífice, quien agradeció con una sonrisa y palabras breves de gratitud.

La escena, poco habitual en actos oficiales del Vaticano, fue compartida en redes sociales por algunos participantes, destacando el carácter sencillo y humano del Papa, que no dudó en acompañar el momento con gestos de cercanía.

La celebración coincidió con una serie de actividades religiosas enmarcadas en el Jubileo de la Esperanza 2025, y se suma a los eventos que marcan el inicio de su pontificado como Papa León XIV.

Noticia al Día / vaticannewspt