Entre cazuelas y aplausos: Javier Vidal se luce en la cocina

En casa de Julie Restifo y Javier Vidal, hay alguien que brilla con luz propia cuando se trata de cocinar: Javier. Aunque su trayectoria artística es ampliamente reconocida, pocos saben que también se luce como cocinero, especialmente cuando se trata de preparar su plato estrella: el “arròs al forn”.

Vestido con su filipina negra, Javier no improvisa ni juega al chef. Asume con seriedad y pasión su rol de maestro arrocero, y cada vez que reúne a familiares y amigos, los sorprende con esta receta tradicional valenciana que pronuncia en catalán, como lo hacía una de sus tías. El plato, cocinado en cazuela de barro, lleva tomate, papa, chorizo, botifarra, garbanzos y una cabeza de ajo que le da carácter y profundidad.

Su versión del “arròs al forn” no solo respeta la tradición, sino que la eleva con técnica y sazón. Javier sabe cómo darle sustancia al arroz, cómo equilibrar los sabores y cómo convertir un plato casero en una experiencia memorable. Aunque en la casa hay más de un talento culinario, es él quien se lleva los aplausos cuando el arroz sale del horno.

Los invitados lo confirman: Javier Vidal no será el rey del arroz con pollo, pero sí es —sin discusión— el verdadero rey del “arròs al forn”. Su cocina tiene alma, historia y ese toque personal que convierte cada comida en un momento especial.

Gracias a Julie y Javier por compartir esos espacios donde el arte se sirve en plato hondo y el cariño se cocina a fuego lento.

